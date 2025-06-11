Подмосковное УФАС признало ПАО «Совкомбанк» нарушившим закон о рекламе

Ранее в управление поступило обращение физического лица о совершении на его мобильный телефон звонка с рекламой финансовой услуги с признаками нарушения закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения управлением в отношении ПАО «Совкомбанк» было возбуждено дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы без предварительного согласия абонента на получение рекламы.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования закона о рекламе, и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения ПАО «Совкомбанк» к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.