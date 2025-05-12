Подмосковное УФАС признало АО «Альфа-Банк» нарушившим закон о рекламе

Московское областное УФАС России признало АО «Альфа-Банк» нарушившим закон о рекламе. Ранее в управление поступило обращение физического лица о направлении на его мобильный телефон СМС-сообщения с рекламой финансовой услуги с признаками нарушения Закона о рекламе, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

По результатам рассмотрения обращения управлением было возбуждено дело по признакам нарушения АО «Альфа-Банк» части 7 статьи 5, части 1 статьи 18, части 1 статьи 28, пункта 2 части 2 статьи 28 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы финансовой услуги по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента и без указания полного наименования оказывающего ее лица, а также в отсутствии в рекламе всех условий, влияющих на сумму доходов, которые получат воспользовавшиеся услугой лица, или на сумму расходов, которую понесут воспользовавшиеся услугой лица.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования закона о рекламе, и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения АО «Альфа-Банк» к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.