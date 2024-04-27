К Всемирному Дню охраны труда: подмосковное предприятие проанализировало свой опыт культуры безопасности труда

В канун Всемирного дня охраны труда 28 мая Машиностроительный завод АО «МСЗ», входящий в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ» и располагающийся в Электростали, проанализировал свой опыт внедрения культуры безопасности труда. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Машиностроительный завод в городском округе Электросталь работает уже 107 лет. Его сотрудники хорошо осведомлены о культуре безопасного поведения на производстве. Это объясняется в том числе и спецификой выпускаемой продукции.

Около 80 лет назад завод трансформировался из предприятия по производству боеприпасов в крупнейшего в России производителя топлива для исследовательских реакторов, ледоколов и атомных электростанций.

На заводе не только уделяют повышенное внимание безопасности производства, но и формируют у сотрудников особый менталитет, который основывается на культуре безопасного поведения.

Успешность собственного опыта электростальские атомщики рассмотрели и проанализировали в канун Всемирного дня охраны труда, который отмечают 28 апреля.

Более подробную информацию о культуре безопасности труда на предприятии можно узнать по ссылке.