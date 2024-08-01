Подмосковная «Молодая Гвардия» завершила серию профориентационных мероприятий встречей в банке

Завершающее мероприятие по профориентации молодежи активисты «Молодой Гвардии Единой России» на площадке офиса одного из банков. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Молодежный трек проекта «Моя карьера с Единой Россией», который позволяет подросткам сделать осознанный выбор будущей профессии. Для активных ребят проводились встречи с ведущими специалистами разных отраслей и организовывались визиты на предприятия, чтобы они смогли познакомится со спецификой той или иной профессии, а также узнать об актуальных и востребованных специальностях.

На лекции «Банк, как работодатель — плюсы и минусы работы» молодые люди узнали секреты работы в банковском секторе, о возможностях и перспективах, а также построении карьеры в финансовой отрасли. Кроме того, десять человек, ранее принявшие в розыгрыше, смогли попасть на закрытую экскурсию по учреждению.

«Выбор будущей профессии — непростая задача для молодежи, особенно в текущих реалиях, когда мир постоянно меняется, появляются новые возможности, а где-то и профессионалов заменяют машины. Чтобы помочь активистам сделать выбор, мы помогаем им получать актуальную информацию о возможностях, которые есть сейчас. Проект предполагает лекции по профориентации, встречи с профессионалами, а также посещение компаний и предприятий, чтобы молодые люди смогли лично увидеть процесс работы изнутри и задать все интересующие вопросы. Могу отметить, что мероприятия находят отклик у ребят, поэтому мы рассматриваем возможность продолжить эту практику в новом учебном году», — рассказала руководитель Московского областного регионального отделения МГЕР, депутат совета депутатов Серпухова Диана Алумянц.

Всего за время проведения цикла мероприятий в рамках партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией» подмосковные молодогвардейцы провели в Подмосковье ряд встреч и экскурсий на региональные предприятия.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

Так молодогвардейцы Балашихи, Реутова и Мытищ приняли участие в экскурсии на авиационную корпорацию «Рубин». Красногорские активисты посетили завод «Бецема», который является ведущим предприятием в машиностроительной отрасли. В Орехово-Зуево был организован визит на Демиховский машиностроительный завод, который стал лидером по объему выпуска электропоездов. Также в рамках проекта для молодежи из Серебряных Прудов организовали увлекательную экскурсию на Осетровую ферму, в ходе которой ребятам рассказали о профессии рыбовода.

Люберецкие молодогвардейцы приняли участие во встрече с медицинскими работниками, а для ребят из Можайска прошла экскурсия в Можайской пожарно-спасательной части № 61. Активистам серпуховского отделения «Молодой Гвардии Единой России» выпала уникальная возможность посетить музей «Президентского Полка» в Московском Кремле, где они познакомились с профессией военнослужащего. В Дмитрове молодогвардейцы встретились с депутатом Государственной Думы Ириной Родниной. На встрече олимпийская чемпионка поделилась свой историей, дала наставления и советы о выборе жизненного пути, а также ответила на все интересующие вопросы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.