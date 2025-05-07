Подмосковная «Единая Россия» поздравила ветерана ВОВ с предстоящим 80-летием Победы

Депутат Государственной думы Геннадий Панин, депутат Московской областной думы Эдуард Живцов, секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий и шатурские единороссы в рамках акции «Подарок ветерану» посетили ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Партийцы пришли в гости к замечательному человеку, ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Еремеевичу Городисскому. В преддверии 80-летия Великой Победы, с удовольствием поздравили Владимира Еремеевича с наступающим праздником. Вручили благодарность от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, а также подарки от Московской областной думы и партии «Единая Россия».

«Поздравили с наступающим Днем Победы Владимира Еремеевича Городисского. Приходя к нему в гости, заряжаешься энергией. В свои 99 лет Владимир Еремеевич полон энергии и жизнелюбия. И сразу понятно, что возраст — это всего лишь цифра. Настоящая молодость — в душе, в стремлении творить, любить и радоваться каждому дню!» — отметил Панин.

Владимир Еремеевич очень любит писать картины, особенно пейзажи, занимается огородом. Всегда приветливый, доброжелательный, с великолепным чувством юмора. На память Владимир Еремеевич подарил Геннадию Панину свою последнюю работу на холсте — «Подсолнухи».

Партийцы выразили глубокую благодарность за его подвиг, мужество и героизм, проявленные в борьбе за свободу и независимость нашей Родины.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начали начислять выплаты фронтовикам в преддверии Дня Победы.

«Как мы обещали, уже начаты выплаты всем нашим фронтовикам, тыловикам, всем нашим героям, дай Бог им всем здоровья», — сказал Воробьев.