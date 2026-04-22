Подмосковье провело День карьеры для студентов КГУ

День карьеры для студентов и выпускников педагогических направлений Костромского государственного университета прошел 21 апреля с участием представителей школ Подмосковья. Будущим учителям рассказали о вакансиях и мерах поддержки при трудоустройстве в регионе, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Выездную встречу организовали сотрудники Центра развития карьеры Корпоративного университета развития образования совместно с представителями подмосковных школ. Мероприятие посвятили возможностям трудоустройства в образовательных учреждениях региона.

Студентам представили условия работы и действующие меры социальной поддержки. В их числе — компенсация аренды жилья до 30 тыс. рублей в месяц, ежемесячная доплата молодым специалистам в размере 6 тыс. рублей и единовременная выплата 150 тыс. рублей.

О личном опыте переезда в Подмосковье рассказал выпускник КГУ 2025 года Дмитрий Смирнов. Сейчас он работает учителем русского языка и литературы в красногорской школе «Мозаика». Педагог поделился опытом участия в программе «ТОП-100» и отметил возможности работы в ведущих школах региона, а также финансовые льготы для молодых специалистов.

Также перед студентами выступили руководители образовательных учреждений Подмосковья. Подробную информацию о вакансиях и мерах поддержки можно найти на портале «Учителя Подмосковья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе действует разная поддержка учителей. Есть гранты за достижения, различные выплаты.

«Учитель не платит за аренду (жилья — ред.) в наших муниципалитетах, у нас уже порядка 10 лет действует специальная программа социальной ипотеки», — добавил Воробьев.