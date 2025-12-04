Подмосковье направит 255 млн рублей на исполнения наказов жителей в 2026 г

В Мособлдуме в целом утвердили закон о дополнительных мероприятиях в сфере ЖКХ, соцполитики, здравоохранения и образования, а сумма на реализацию составляет 225 млн рублей, передает корреспондент РИАМО.

Мособлдума в ходе 124-го заседания приняла закон «О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».

Председатель регионального парламента Игорь Брынцалов пояснил, что законом утверждается перечень мероприятий для реализации поступивших от жителей наказов.

«Запросы мы получаем либо при личных встречах, либо в обращениях, поступивших в думу. Принятый закон — это действенный механизм, позволяющий воплощать инициативы жителей в жизнь, а значит — повышать качество и комфорт жизни в Подмосковье. На реализацию 309 мероприятий в 2026 году предусмотрено 255 млн рублей», — подчеркнул Брынцалов.

Он добавил, что из всех мероприятий, 215 — в сфере социальной политики, 83 — здравоохранения, 11 — образования.

Так, 5 млн рублей планируется выделить на приобретение оборудования для Химкинской больницы, 1,5 млн рублей — на поставку интерактивной аппаратуры в подмосковный колледж «Энергия», 1,8 млн рублей — на оргтехнику, а также игровые элементы и беседки для комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Балашихинский».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.

