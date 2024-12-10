Подмосковье и столица разделили 1 место «Зеленого рейтинга»

сегодня в 16:52

Подмосковье и столица возглавили «Зеленый рейтинг» на «Зеленой премии», передает корреспондент РИАМО.

В рамках этого рейтинга оценивается вклад субъектов РФ и региональных операторов в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

«Зеленая премия» вручается за достижения в области защиты окружающей среды, экологического просвещения, внедрения лучших практик в природоохранной сфере, за проявления лидерского потенциала в экологии. В этом году на премию подали свыше 13 тыс. заявок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.