Поддержка семей: правозащитники предложили ввести налоговый вычет на похороны

сегодня в 12:16

Правозащитный центр «Сорок Сороков» обратился в комитет Госдумы по бюджету и налогам с идеей ввести в России налоговый вычет на похороны. По мнению авторов инициативы, это поможет смягчить финансовое давление на родных усопшего в связи с потерей, сообщает Life.ru .

Общественники напомнили о постоянном росте цен на ритуальные услуги: минимальная стоимость захоронения на сегодня достигает примерно 50 тыс. рублей в дальних регионах и 100 тыс. рублей — в больших городах.

Вычет может стать социально значимой мерой, которая серьезно поддержит семьи в трудный период. В среднюю стоимость похорон входят гроб, ритуальные услуги, транспортировка и оформление документов. Для малообеспеченных такие суммы часто оказываются большим дополнительным ударом.

Правозащитники предлагают установить фиксированную сумму вычета или процент от понесенных расходов и обязательно просить предоставить документы, подтверждающие затраты.