Подарок от главы Можайского округа вручили всем первоклассникам

В этом учебном году первый раз в первый класс пойдут почти 750 юных жителей Можайского округа. Встретить Первое сентября во всеоружии им помог полезный подарок, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Четыре новые чудо-прописи будут для ребят верными помощниками и обязательно пригодятся в учебе. Такой комплект получит каждый первоклассник.

Ученики трех параллелей школы № 1 города Можайска уже оценили подарки: с удовольствием прочитали стихотворение-посвящение первоклассникам с первой страницы, заодно потренировав навыки чтения, которые им пригодятся уже через несколько дней.

«Понимаем, насколько сложно родителям подготовить ребенка к школе, особенно в первый раз. Поэтому сделали нашим ученикам подарок — новые прописи, которые им обязательно пригодятся», — прокомментировал Глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о начале в августе традиционно активной фазы подготовки к учебному году.

«Это касается и завершения строительства новых школ, благоустройства — не только парты, не только всей инфраструктуры внутри школы, но и благоустройства, которое тоже должно быть сделано своевременно», — сказал Воробьев.