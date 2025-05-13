Почти 800 аварийных деревьев убрали в лесах Подмосковья с начала года

С территории лесного фонда Московской области в рамках государственного задания специалистами подведомственного региональному комитету лесного хозяйства ГАУ МО «Мособллес» с начала года убрано 788 аварийных деревьев, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Исполняющий обязанности председателя комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин назвал топ-5 лесничеств по уборке аварийных деревьев:

Ступинское (158);

Подольское (156);

Волоколамское (140);

Истринское (81);

Сергиево-Посадское (76).

Дерево считается аварийным и проводится его рубка в том случае, когда оно расположено не далее, чем в 100 метрах от населенного пункта и имеет структурные изъяны, например, гнили и обрыв корней, его опасный наклон может привести к падению всего дерева или его части, тем самым причинить ущерб государственному, муниципальному имуществу, а также имуществу и здоровью граждан.

Решение о проведении рубки принимается по результатам рассмотрения обращений граждан, направленных через единый центр управления регионом, официальный региональный портал «Добродел» и официальный сайт Комлесхоза.

Для установления факта аварийности деревьев проводится их обследование вне зависимости от вегетационного периода и времени года. По его результатам составляется акт обследования, который утверждается уполномоченным органом.

Самовольная рубка деревьев, даже аварийных, в лесах запрещена.

Статьей 8.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях установлено, что незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев и кустарников влечет наложение административного штрафа в размере:

на граждан от 3 000 до 5 000 рублей;

на должностных лиц — от 20 000 до 50 000 рублей;

на юридических лиц — от 200 000 до 500 000 рублей.

Помимо штрафа взыскивается ущерб, причиненный в результате незаконной рубки.

Если нанесенный ущерб составит более 5 тыс. рублей, нарушителя ждет уголовная ответственность.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.