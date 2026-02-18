Почти 30-градусные морозы ударили в Подмосковье ночью

Прошедшей ночью в Московской области столбики термометров опустились почти до минус 30 градусов, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, самая низкая температура отмечена на юге Подмосковья — в Серебряных Прудах было минус 29,5 градуса. Также в Черустях столбики термометров опустились до минус 29,3, в Зарайске — до минус 29,1, в Коломне — до минус 27,7, в Мелихове — до 26,7, в Клину — до минус 26,2.

Синоптик добавил, что на московской опорной метеостанции ВДНХ в 6 часов утра было минус 18,7 градуса, на Балчуге — минус 12,5, в Тушине — минус 20,8.

Как уточнил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, минувшая ночь делит пятое место в списке самых морозных с начала зимы в Москве с ночью 5 февраля.

