«Почта России» упростила оформление писем и бандеролей для жителей Подмосковья

Жители Подмосковья теперь могут оформлять письма и бандероли на сайте или в приложении «Почты России», а адресный ярлык с онлайн-оплатой распечатывать в любом почтовом отделении, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Почта России внедрила новую услугу для жителей Подмосковья: теперь при оформлении писем и бандеролей онлайн не требуется самостоятельно печатать адресный ярлык. После оплаты на сайте или в приложении клиент может получить ярлык с отметкой об онлайн-оплате непосредственно в любом почтовом отделении.

Ранее пользователи должны были самостоятельно распечатывать ярлык и наклеивать его на конверт. Теперь эту задачу выполняет оператор отделения, что экономит время отправителей.

Печать ярлыка можно заказать при оформлении отправления в разделе «Дополнительные услуги». Если клиент не выбрал эту опцию онлайн, оператор сможет добавить ее на месте. Нововведение призвано сделать процесс отправки писем и бандеролей более удобным и быстрым.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.