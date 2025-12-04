Почистить дорожки и заменить лампы: как подготовить дачный участок к зиме

Тренер по продукту компании Greenworks Сергей Евпряков заявил, что в этом году очень легко готовить дачные участки к зимнему сезону: снега почти нет, на все работы хватит одного выходного.

«Осенние дожди нередко образуют лужи, которые с первыми заморозками превращаются в наледь. Поэтому стоит заранее осмотреть участок и обеспечить сток воды. Иногда достаточно разрыхлить грунт или сделать небольшой временный канал, чтобы влага уходила с поверхности, а не замерзала на дорожках», — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, в первую очередь стоит тщательно почистить дорожки и заменить перегоревшие лампы, проверить датчики движения. Со всех покрытий следует удалить палу листву, хвою и ветки: это сделает землю безопаснее и убережет людей от травм и падений.

Также имеет смысл подстричь кустарники, убрать слабые и поврежденные ветки, а молодые деревья — подвязать.

