Почетный гражданин Подмосковья, конструктор Владимир Трусов отмечает 83-летие

Известному конструктору и организатору производства систем управляемого ракетного оружия для Военно-воздушных сил и Военно-морского флота страны, почетному гражданину Московской области Владимиру Трусову в среду исполнилось 83 года.

Трусов более 45 лет проработал на госпредприятии оборонного значения в подмосковной Дубне. Прошел путь от техника-технолога до гендиректора крупного КБ военно-промышленного комплекса РФ.

Он родился 14 мая 1942 года в Махачкале. В 1960 году окончил Дагестанский механический техникум, а в 1968 году — Куйбышевский авиационный институт по специальности инженер-механик. Его карьера началась с должности техника-технолога на секретном предприятии (п/я 7) в Каспийске.

С 1968 по 1981 год был инженером-конструктором, а затем ведущим конструктором машиностроительного конструкторского бюро «Радуга» в Дубне. С 1981 по 1985 год являлся секретарем парткома КПСС МКБ «Радуга», позднее — и. о. заместителя главного конструктора МКБ «Радуга».

В 1985–1988 годах Трусов занимал должность второго секретаря Дубненского горкомитета КПСС. С 1988 по 1991 год был сначала и. о. заместителя главного конструктора, потом — главным конструктором МКБ «Радуга».

С 1991 по 1993 год Трусов работал на должности главного конструктора, заместителя генерального конструктора, и. о. руководителя государственного машиностроительного конструкторского бюро «Радуга». С 1993 года он возглавил предприятие.

С 2016 года он стал генеральным конструктором АО «Государственное машиностроительное конструкторское бюро „Радуга“ им. А. Я. Березняка».

Под его руководством и при его творческом участии создаются и поступают на вооружение образцы высокоточных стратегических крылатых ракет авиационного базирования и новых ракет класса «воздух-земля», «море-море». По инициативе специалиста разработаны и программы соцобеспечения работников и ветеранов предприятия, благотворительные проекты.

Трусов — почетный член Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор технических наук. Автор более 30 изобретений и свыше 200 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Он награжден орденом Дружбы народов, орденом Дружбы, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, ведомственными наградами и наградами Московской области. Заслуженный машиностроитель РФ и почетный гражданин Дубны.

Постановлением губернатора региона в 2017 году Владимиру Трусову присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».