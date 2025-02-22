По делу о взрыве в «Алых парусах» задержали танцора и парикмахера

Двое подозреваемых, задержанных почти две недели назад по делу о подрыве основателя батальона «АрБат» Армена Саркисяна в московском ЖК «Алые паруса», были танцорами, сообщает RT .

По данным издания, это Арман П. и Грачья П.

Задержанные родились в армянском Вагаршапате и много лет работали в РФ.

По предварительной информации, в последние годы Арман работал в Химках парикмахером, а Грачья П. с начала 2000-х годов работал в Подмосковье хореографом и преподавателем.

Саркисян был убит в результате взрыва в элитном московском ЖК «Алые паруса» 3 февраля. Предварительно установлено, что бомбу активировал смертник в момент, когда рядом с ним оказался Саркисян. Предполагается, что убийцей главы Федерации бокса ДНР мог быть спецназовец.

Ранее сообщалось, что при взрыве в ЖК «Алые паруса» также погиб убийца-смертник. По предварительным данным, 55-летнего мужчину звали Парур Е. Он мог служить в элитных войсках.