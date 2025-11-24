Площадку-лауреата конкурса ВДНХ в Сергиевом Посаде восстановят по просьбе жителей

С рабочим визитом в мкр. Ферма побывала глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова и профильные заместители. Вместе с жителями они обсудили возможность реконструкции объекта и благоустройства территории, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Эта детская площадка была построена в военном городке силами солдат и офицеров-ядерщиков. В 1987 году она получила бронзовую медаль на ВДНХ. Таких строений по всей России сохранились единицы, и они очень дороги для местных жителей и истории.

По итогам встречи было принято решение комплексно обследовать все постройку с целью оценки их состояния и безопасности. На основе выданного специалистами заключения будет понятно, необходима ли здесь полная реконструкция или небольшое укрепление конструкции. В любом случае территорию приведут в порядок, а детский городок реконструируют так, чтобы он соответствовал требованиям безопасности.

Также на встречу пришла дочь Сергея Ивановича Хмеля, одного из создателей детского городка, Елена. Она пообещала предоставить сохранившиеся чертежи и документы, которые помогут при восстановлении объектов.

