Пляжи появятся в Кашире в следующем году

В следующем году в Кашире планируется обустройство пляжей у Оки и прудов, а также зон отдыха у воды, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Соответствующие поручения дал временно исполняющий обязанности главы округа Роман Пичугин на рабочем совещании, прошедшем в администрации округа.

Специалисты профильного отдела уже сформировали список наиболее привлекательных для жителей локаций у воды для организации пляжей — набережная Оки, мкр. Ожерелье, поселок Ледово, деревня Срезнево и Знаменское.

Следующим этапом станет согласования этих территорий с Министерством благоустройства Московской области и правил использования водных объектов для рекреационных целей с Министерством экологии и природопользования региона.

В округе дополнительно обустроят зоны отдыха у воды. Список подходящих мест сформируют с помощью начальников территориальных отделов с учетом предпочтений жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.