Пляжи и зоны отдыха у воды в Подмосковье посетило более 1,2 млн человек за лето

За летний сезон пляжи и зоны отдыха у воды в Московской области посетило более 1,2 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Уходящее лето было жарким, поэтому территории отдыха у воды и пляжи пользовались огромной популярностью у жителей и гостей Подмосковья. За сезон 2024 там побывало более 1 млн человек. Еще в мае мы подготовили более 200 пляжей и зон отдыха у воды, а в течение лета следили за их состоянием и контролировали устранение нарушений», — сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

С начала летнего сезона их посетило порядка 1,2 млн человек. Наиболее посещаемыми пляжами в 2024 году стали:

Талдомский округ, пляж в Парке культуры и отдыха «Солнечный берег» — 100 тыс. человек;

Электросталь, зона отдыха у водоема «Западный» — 85,5 тыс. человек;

Солнечногорск, Городской пляж «Сенеж» — 79,1 тыс. человек;

Лыткарино, пляж «Волкуша» — 48,1 тыс. человек;

Люберцы, Кореневский карьер — 45,7 тыс. человек;

Орехово-Зуевский, пляж озера Исаакиевское — 44,2 тыс. человек;

Егорьевск, зона отдыха «Любляна» — 43,9 тыс. человек;

Талдомский округ, городской пляж при Парке культуры и отдыха «Победа» — 43,8 тыс. человек;

Дубна, зона отдыха у набережной Д. И. Менделеева — 42,5 тыс. человек

Долгопрудный, зона отдыха у воды в парке на ул. Парковая (Мысово) — 29,2 тыс. человек.

В этом году на территории Подмосковья работали более 200 пляжей и зоны отдыха у воды. Пляжи в регионе трех типов: малые, средние и большие. Площадь малых составляет менее 1000 кв. м, а вместительность не превышает 200 человек. Средние пляжи занимают площадь от 1000 кв. м до 3000 кв. м и вмещают от 200 до 1000 человек. Площадь больших пляжей составляет более 3000 кв. м, на них может расположиться более 1 тыс. человек.

Покрытие набережных бывает двух видов: песчаные (50% рекреационной зоны) и смешанные (песчаное покрытие не менее 30% рекреационной зоны). Песчаные территориально находятся на городских зонах, а смешанные на загородных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.