Певцу Хулио Иглесиасу предъявили обвинения в изнасилованиях и избиении

Известному испанскому певцу Хулио Иглесиасу предъявили обвинения в сексуальном насилии над двумя сотрудницами, которые работали в его карибских особняках в 2021 году, сообщает британское издание The Independent .

Одни из пострадавших утверждает, что артист занимался с ней сексом по принуждению, унижал, а также избивал. Другая сотрудница пожаловалась на неуместные прикосновения, оскорбления и унижения.

При этом экс-управляющий одного из домов Иглесиаса назвал все обвинения «бредом», подчеркнув свое восхищение и глубокое уважение к Иглесиасу-старшему.

К настоящему моменту 82-летний Иглесиас и его представитель не сделали никаких заявлений в связи с обвинениями.

