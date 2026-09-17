Петербуржцы отправили летом посылкой зонт-капусту и магнитного гуся

Петербуржцы летом чаще всего отправляли одежду и обувь, а среди необычных посылок были зонт в виде капусты и магнитный гусь, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Число посылок по России летом выросло на 6,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Больше всего отправлений зафиксировали 15 июня: специалисты связали всплеск с доставкой подарков ко Дню России.

Петербург вошел в число самых активных городов-отправителей вместе с Москвой. На одежду и обувь пришлось 16,5% посылок горожан, на бытовую технику и электронику — 9,7%, товары для красоты и ухода — 9,4%, документы — 7,4%, подарки и сувениры — 6,9%. Чаще всего отправления из города направляли в Екатеринбург, Краснодар и Новосибирск.

Среди необычных посылок из Петербурга оказались конструктор в виде советского панельного дома, зонт в виде кочана капусты, магнитный настольный гусь, сувенирное яйцо в стиле Фаберже и наборы акварели «Белые ночи».

За границу подарки и товары преимущественно отправляли в Казахстан, Белоруссию, Кыргызстан, Армению и Узбекистан.

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