Петербуржцев предупредили об отключении мобильного интернета для безопасности

17:25

В Петербурге возможны отключения мобильного интернета в целях безопасности

Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга предупредил горожан о возможных отключениях мобильного интернета в целях безопасности, сообщает пресс-служба ведомства.

Жителям Северной столицы рекомендуют использовать для доступа в интернет городской Wi-Fi «SPB_FREE». Карта точек городской сети Wi-Fi доступа по ссылке.

Доступ к городскому Wi-Fi осуществляется через авторизацию с помощью мобильного телефона.

Ранее интернет-провайдер «Дом.ру» ввел ограничения скорости для части абонентов в ряде крупных городов России, потребляющих большой трафик. Тестирование началось в Санкт-Петербурге, Самаре и Екатеринбурге. Ограничения скорости интернета затронут 267 клиентов.

