Петербуржцам рассказали, стоит ли ожидать бабье лето

По мнению синоптика Александра Колесова, жителям Санкт-Петербурга не стоит ожидать наступления традиционного бабьего лета. В эфире передачи «Пять углов» на радио «Комсомольская правда» он подробно рассказал о прогнозе погоды в Северной столице на сентябрь 2025 года, сообщает «Бриф24» .

Колесов подчеркнул, что отсутствие бабьего лета для города — это, скорее, благоприятный знак. Обычно этот период тепла наступает после длительного периода холодов, однако в Петербурге пока еще сохраняется теплая погода.

Согласно прогнозу эксперта, первые две декады сентября будут характеризоваться сухой, теплой и солнечной погодой. Температура воздуха будет стабильно держаться около 20 градусов.

«Я бы сказал, что это продолжение лета. Бабье лето будет, когда больше недели простоит холодная погода с дождями, а этого пока не предвидится», — уточнил он.

Холод придет в регион лишь в последней декаде месяца. Температура воздуха упадет до 6-11 градусов. Эпизодически в город будут возвращаться теплые дни, заключил синоптик.