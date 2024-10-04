Петербургским школьникам рассказали о новых приключениях Славы Самбо

В школе № 143 Санкт-Петербурга третьеклассникам презентовали второй выпуск комикса о супергерое Славе Самбо. По сюжету герой комикса сумел получить суперспособности и стать защитником слабых благодаря своей целеустремленности, силе воле и занятиям по самбо, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Этот герой получил свои способности не из космоса и не от инопланетян. Он усердно занимался спортом, помогал родителям и слушался учителей, поэтому стал таким супергероем», — сказал младшеклассникам глава Красногвардейского района Андрей Хорт.

Кроме создателей комикса, школу посетили художник Михаил Васильев и ростовая кукла. Идеи для сюжета могли предлагать сами юные читатели, которые также делились впечатлениями от прочитанного с родителями и учителями.

Пока планируется всего 5 выпусков комикса о Славе Самбо, но рассказ может продолжиться, если дети будут присылать свои зарисовки. Также в будущем в Петербурге планируют выпустить мультфильм или фильм об этом персонаже.