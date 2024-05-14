Песков: вопросами о делах в отношении функционеров Минобороны занимаются в СК

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что комментировать расследование уголовных дел в отношении функционеров Минобороны — замминистра Тимура Иванова и начальника главного управления кадров Юрия Кузнецова — могут только в СК. Об этом сообщает ТАСС .

«Это вопрос не к нам, этим занимаются следственные органы», — сказал Песков.

В мае суд арестовал главного кадровика Минобороны по делу о взяточничестве в особо крупном размере. Предварительно, он брал деньги от коммерческих структур. Ему предъявили обвинение.

Ранее задержали Тимура Иванова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Он мог вступить в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера.