Песков: при обсуждении запрета никаба важно учитывать интересы безопасности

Песков отметил, что Россия — это многонациональная страна, а потому разговоры о запрете никаба не должны вестись. Однако, по его словам, закрытое лицо может стать определенной проблемой для спецслужб, обеспечивающих безопасность в стране. Песков призвал учитывать этот факт.

По его мнению, когда интересы обеспечения безопасности диктуют необходимость открыть лицо, то все, даже мусульмане, должны относиться с полным уважением и подчиняться.

Также Песков напомнил, что во время теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, когда были разрушены башни-близнецы, американские полицейские заставляли открывать лицо, так как тогда стоял острый вопрос безопасности.

Ранее пресс-секретарь президента РФ отметил, что в Кремле дискуссий по вопросам запрета никабов не ведется. Депутаты Госдумы также не проводят широкое обсуждение по этому поводу.