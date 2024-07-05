Песков: в Кремле не идет дискуссия по поводу никабов

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что дискуссий по вопросам запрета никабов не ведется. Об этом сообщает РБК .

«Мы не участвуем в этой дискуссии», — сказал Песков.

На сегодняшний день депутаты Госдумы также не проводят широкое обсуждение данного вопроса. Как объяснил зампред комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, депутат от Дагестана Артем Бичаев, указанный вопрос находится в ведении мусульманского духовенства, поэтому именно представители этой религии должны принимать соответствующие решения.

Первый зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции ГД, депутат от Карачаево-Черкесии Михаил Старшинов сказал, что не слышал обсуждений о возможном введении запрета на ношение никаба в своем комитете.

Он также добавил, что обсуждал вопрос с главой координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтием Карачаево-Черкесии Исмаилом Хаджи Бердиевым, который подтвердил, что никаб — это нетрадиционная одежда для мусульман, проживающих на Северном Кавказе.

Член комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских высказал мнение, что вопрос, имеющий резонанс в обществе, в том числе и по никабам, надо обсуждать. При этом необходимо высказываться взвешенно и аккуратно.