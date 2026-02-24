Песков: администрация Telegram не хочет сотрудничать с властями РФ

В Telegram много потенциально опасного контента, при этом его администрация не идет на контакт с российскими властями. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС .

Такими словами официальный представитель Кремля прокомментировал появившуюся информацию о том, что ФСБ расследует уголовное дело, возбужденное на основателя Telegram Павла Дурова по ч. 1.1 статьи 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).

Песков отметил, что в Кремле знают об этих публикациях. По его словам, ФСБ выполняет свои функции, так как в мессенджере «большое количества контента, который потенциально может представлять опасность для России».

«Фиксируется большое количество нарушений и нежелание администрации Telegram сотрудничать с нашими властями», — добавил Песков.

Он указал, что на основе этой информации органы РФ принимают решение о принятии мер, которые считают целесообразными.

Ранее в РФ начали замедлять Telegram. При этом в Совфеде допустили полную блокировку мессенджера, так как он не соблюдает российское законодательство.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.