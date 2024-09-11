Первый космический корабль с туристами поднялся на рекордную высоту над Землей

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Корабль компании SpaceX с туристами достиг рекордной высоты над Землей

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX, который первым отправился в открытый космос с туристами, достиг рекордной высоты над Землей, сообщает «Лента.ру» .

На данный момент корабль оторвался от планеты на 1400 км. Для сравнения — орбита МКС находится на высоте 400 км.

В планах — выход участников экспедиции в открытый космос: 12 сентября двое из четырех членов экипажа отправятся покорять его просторы.

Запуск пилотируемой миссии Polaris Dawn на корабле Crew Dragon состоялся 10 сентября во Флориде. На борту находятся четыре непрофессиональных астронавта.

Владелец компании SpaceX Илон Маск отметил, что на данный момент экипаж находится дальше от Земли, чем любой человек за последние полвека. Ранее бизнесмен заявил, что через 2 года планируются первые беспилотные полеты Starship на Марс.