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Маск собирается отправить беспилотник Starship на Марс через два года

Первые беспилотные полёты Starship на Марс планируются через два года, заявил бизнесмен Илон Маск.

Маск также анонсировал в соцсети Х пилотируемые полёты на Марс уже через четыре года.

6 июня 2024 года американская компания SpaceX американского бизнесмена провела четвертый испытательный запуск на орбиту Земли корабля Starship.

Starship проект по созданию многоразовой транспортной космической системы, совмещающей в себе корабль и сверхтяжелую ракету-носитель.

В ноябре 2023 года при испытательном полете корабль Starship взорвался.