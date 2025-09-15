Первый фестиваль хип-хопа «Область танцевальных культур» в Подольске собрал более 20 тыс человек

В Подольске 14 сентября в парке имени Виктора Талалихина прошел первый фестиваль «Область танцевальных культур». На празднике уличной культуры юные таланты со всего Подмосковья показывали мастерство в брейкинге и хип-хопе, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Поделиться опытом приехал победитель танцевальных соревнований во Франции, Германии и Китае профессиональный хип-хоп танцор Ben. Вечер завершился концертом популярного певца Niletto. Всего фестиваль посетило около 23 тысяч человек.

Отдельное шоу развернулось на стендах с граффити, где художники создавали яркие картины прямо на глазах у зрителей. Они превратили парк в живую галерею уличного искусства. Кульминацией дня стал турнир между сборными России и мира по брейкингу. Выступили победители и призеры международных танцевальных фестивалей, в их числе Miracle, Poltos и Deniz, Ruslan Footrockets (Россия), FE (Южная Корея), Mighty Jimm (Бельгия), Wolf (Беларусь). Победители Кубка получили возможность выступить на престижных международных фестивалях — Yingxiangli bboy battle XII Yuncheng в Китае, Dubai Open Breaking в Дубае и World Dance Championship в Японии.

«Спасибо организаторам и гостям! Фестиваль доказал: уличным танцам в Подмосковье быть!» — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Фестиваль состоялся при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Организатор фестиваля — АНО «МосОблПарк» совместно с Министерством культуры и туризма Московской области, а также Всероссийской федерацией танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.