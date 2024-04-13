Первые французские военные прибыли в зону СВО

Первые передовые подразделения 3-го пехотного полка Иностранного легиона вооруженных сил Франции прибыли в зону СВО. Французских военных перебросили в расположение 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Славянске. Об этом сообщает «Царьград» .

В первую группу из 100 человек вошли специалисты по артиллерийской разведке и инженерная группа, которая специализируется на фортификации и строительстве полевых укреплений.

Бойцы французского Иностранного легиона прибыли помогать украинским военнослужащим оборонять Славянск, когда линия боевого соприкосновения сместится в сторону города. Передвигаются французы исключительно в сопровождении ВСУ.

Иностранные военные доставили в зону СВО самоходные артиллерийские установки (САУ) CAESAR. В бригадную артгруппу входят от 12 до 15 колесных гаубиц и несколько грузовиков Renault со вспомогательным оборудованием. Предварительно, боевая техника доставлена для хранения на Старокраматорский машиностроительный завод в Днепропетровске.

Бойцы ВСУ заранее подготовили огневые позиции под французские САУ в районе глиняных карьеров в Славянске. CAESAR могут применять для обороны Славянска. Кроме того, в зоне поражения самоходной артустановки окажется вся восточная часть Часова Яра, включая западную часть Богдановки и точку входа российских войск в районе ПТУ № 77 микрорайона Канал.