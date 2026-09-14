Первокурсники Академии МЧС в Химках приняли военную присягу

Первокурсники Академии гражданской защиты МЧС России, кадеты и студенты 13 сентября приняли торжественные обязательства в Химках. В церемонии участвовали представители ведомства, общественности и власти, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Курсанты первого курса командно-инженерного факультета Академии гражданской защиты МЧС России 13 сентября приняли военную присягу. Торжественные обязательства также дали воспитанники Кадетского пожарно-спасательного корпуса и первокурсники инженерного и гуманитарного факультетов.

На церемонии выступили оркестр академии, группа барабанщиков командно-инженерного факультета и рота почетного караула. Курсанты и студенты старших курсов показали действия спасателей при ДТП, а участники флешмоба «Я люблю тебя, Россия» завершили творческую часть программы.

Временно исполняющий обязанности начальника академии генерал-майор Евгений Кондратьев напутствовал будущих офицеров. Заместитель министра МЧС России генерал-лейтенант внутренней службы Алексей Кострубицкий пожелал им достойно пройти испытания, сохранить товарищество и быть готовыми помогать людям.

На мероприятии присутствовали трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Государственной думы Ирина Роднина, председатель совета депутатов Химок Сергей Малиновский и протоиерей Александр Азаров. Церемония завершилась торжественным маршем курсантов и сотрудников академии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из старейших школ Химок — СОШ № 8, которая носит имя своего первого директора Василия Ивановича Матвеева — ветерана Великой Отечественной войны. Учебное заведение открылось после капремонта и масштабной модернизации.

«В Подмосковье мы ежегодно строим много школ — сейчас более 30. Это и за бюджет, и на внебюджетные средства. А по президентской программе капитально ремонтируем 50—60 школ. И вот одна из них — СОШ № 8. Хочу поблагодарить директора, учителей, всех, кто вовлечен в жизнь школы и те преобразования, которые мы видим. Благодаря вашему участию и неравнодушию сегодня — это, с одной стороны, комфортное современное пространство, а с другой — место, где берегут традиции», — отметил Воробьев.