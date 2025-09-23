Первое заседание нового созыва Совета депутатов провели в Балашихе

«Хочу поздравить всех с этим важным политическим событием для Балашихи и для решений, которые принимаются на территории нашего округа. Благодарю всех, кто присутствует в этом зале, нашу избирательную комиссию, команду избирательного штаба за проведенную работу», — сказал Сергей Юров.

В ходе первого организационного заседания Совета депутатов городского округа были утверждены регламент работы, структура Совета, а также положения о председателе и его заместителях. По итогам голосования председателем Совета депутатов единогласно избран Геннадий Попов.

«Я очень благодарен коллегам-депутатам, которые избрали меня своим председателем. Для меня это уже третий созыв, в котором я буду возглавлять Совет депутатов. Это показывает большое доверие, но и вместе с тем это большая ответственность», — сказал Геннадий Попов.

Выборы в Совет депутатов городского округа Балашиха проходили 12, 13 и 14 сентября. В городе работали 183 участковые избирательные комиссии. Также жители округа впервые могли отдать свой голос дистанционно — через систему ДЭГ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.