Первая партия восточных сладостей по-подольски поступит на прилавки уже в 2026 г

Производственный корпус для выпуска восточных сладостей в Подольске завершен на 90%. Такую строительную готовность фиксируют инспекторы Главгосстройнадзора Московской области по итогам проверки. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Рабочие завершают отделку помещений и ведут монтаж уникальных технологических линий, которые позволяют исключить все промежуточные этапы изготовления популярных сладостей. Оборудование позволяет загрузить сырье на входе и получить готовую продукцию на выходе, избегая лишних операций с полуфабрикатами.

В новом трехэтажном здании площадью 11 тыс. кв. м наладят выпуск лукума, печенья, сухофрутков, ореховых паст и жевательных конфет. Максимальный объем производства превышает 169 тыс. кг готовой продукции в сутки. В год здесь будут производить свыше 55 тыс. тонн сладостей.

Объект возводят под надзором инспекторов Главгосстройнадзора с 2023 года. Завершить строительство и ввести производство в эксплуатацию планируют до конца года, а первые восточные сладости по-подольски поступят на прилавки магазинов уже в начале 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <…> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — „100% Подмосковье“», — заявил Воробьев.