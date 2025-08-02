Переодели в белое: десантника не пустили на концерт рэпера Tyga в тельняшке

Десантника не пустили на концерт рэпера Tyga в тельняшке

Российский десантник не прошел фейсконтроль на концерте американского рэпера Tyga в столице, сообщает SHOT .

Очевидцы рассказали, что охрана якобы не пропустила мужчину из-за формы — тельняшки и берета.

На фейсконтроле сказали, что в форме мужчину на концерт не пустят. Десантник сначала думал оформлять возврат билета, но охранники дали ему белую футболку. Тогда мужчина переоделся и вошел по купленному билету.

Tyga ночью в субботу прилетел в Москву, чтобы дать концерт на берегу пляжа-ресторана Речной. До этого он выступил на свадьбе олигарха в Екатеринбурге.