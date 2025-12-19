Пекарня «Машенька» передаст каравай на свадьбу пары с прямой линии Путина

19 декабря президент России Владимир Путин провел программу «Итоги года», которая шла в совмещенном формате большой пресс-конференции и прямой линии. Журналист областного телевидения Екатеринбурга Кирилл Бажанов не только задал вопрос главе государства, но и сделал предложение своей девушке Ольге. После этого владелец подмосковной пекарни «Машенька» Денис Максимов пообещал изготовить для пары каравай на свадьбу.

После того как стало известно, что возлюбленная Бажанова ответила согласием на предложение выйти замуж, владелец подмосковной пекарни «Машенька» заявил, что с удовольствием угостит своей продукцией не только президента страны, но и влюбленную пару, которая решила узаконить свои отношения.

«С удовольствием это сделаем, сделаем каравай. И с доставкой договоримся. Я не знаю, откуда молодые люди, которые в ближайшем будущем обвенчаются узами брака, но мы с удовольствием изготовим для них каравай», — пообещал Максимов в разговоре с редакцией «Абзац».

О пекарне

Владелец пекарни рассказал, что она не просто так называется «Машенька». Во время выбора наименования для торговой точки Максимов вместе с женой искал простой русский вариант. Название пришло само собой, когда они посмотрели на старшую дочку, которую зовут Мария. В честь нее и назвали пекарню.

Первая торговая точка сети «Машенька» начала работать в Жуковском восемь лет назад. Затем открыли еще две точки, одна работает в Красково на улице Федянина, а вторая — на улице Заводская. Эта точка работает всего четыре года. В штате трех пекарен работает 10 человек. Старшая дочь пары, 17-летняя Мария, периодически выходит в помощь продавцам. Девочка уже получила опыт, который позволяет ей в том числе работать полную смену при необходимости.

В ассортименте «Машеньки» есть пирожки с капустой, картофелем, яйцом и луком. Также в пекарне изготавливают караваи по русскому рецепту, а также пекут сладкую выпечку: пирожки с вишней, клубникой и творогом, которые пользуются большой популярностью.

Вопрос Путину

19 декабря Денис Максимов получил возможность задать вопрос Путину во время прямого эфира. Мужчину интересовали новые правила налоговой системы, которые начнут действовать в России с 2026 года. Он отметил, что понимает необходимость менять налоги, но в то же время подчеркнул, что для малого бизнеса это очень болезненно.

Путин пообещал Максимову поднять этот вопрос с правительством России, встав на сторону бизнеса. Также глава государства попросил угостить его чем-нибудь «вкусненьким».

Позднее стало известно, что в «Машеньке» решили угостить не только Путина, но и губернатора Московской области Андрея Воробьева. Для него собрали продовольственную корзину. Глава Люберец Владимир Волков лично посетил пекарню и купил в том числе сладкие пирожки.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.