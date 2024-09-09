Павловопосадцы поучаствовали в VII Международном форуме «Культурное наследие древних городов»

В рамках подготовки к фестивалю-карнавалу «ТекСТИЛЬный ПОСАД», директор МУК «ППМВК» Ирина Ушакова и заведующая отделом «Музей „Княжий Двор“ Виктория Галактионова приняли участие в VII Международном форуме „Культурное наследие древних городов“, который проходил в Рязанской областной библиотеке им. Горького при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. На заседании экспертной площадки „Туристский потенциал регионов“ была проведена презентация предстоящего фестиваля.

«Наш проект поддержан Президентским фондом культурных инициатив! Партнерами фестиваля стали: ТЕЛЕКАНАЛ „РАДУГА“, Анна Суница, Журнал „Мир Музея“, Андрей Сулейков, Центр гуманитарных практик, Это моя земля. КиберПутеводитель, Восточная Торгово-Промышленная-Палата, Центр развития и поддержки семьи „Росток“. Благодарим всех, кто помогает нам в организации этого мероприятия. С нетерпением ждем открытия. Приглашаем всех, стать частичкой этой замечательной красоты», — отметили организаторы фестиваля-карнавала «ТекСТИЛЬный ПОСАД».

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