Павел Дуров объяснил Илону Маску происхождение слова «раб»

Основатель Telegram, бизнесмен Павел Дуров объяснил американскому коллеге Илону Маску происхождение слова slave, что на русский язык переводится как «раб». По его словам, оно связано с порабощением славян европейцами в Средние века, сообщает газета «Известия» .

Дуров обратил внимание на твит Маска, в котором он переписывался с чат-ботом Grok о происхождении слова slave. Нейросеть написала, что оно обозначает славянский народ из Восточной Европы и восходит к латинскому sclavus — «славянин».

По мнению Дурова, слово происходит от старофранцузского esclave — одновременно «раб» и «славянин». Дело в том, что западные европейцы порабощали славян в Средние века.

«Ни одна славянская страна никогда не вторгалась в Западную Европу без провокации, в то время как обратное происходило неоднократно», — написал Дуров в соцсети X.

Создатель Telegram является филологом по образованию. Его специализация — английская филология и перевод. В 2006 году Дуров окончил университет с красным дипломом.