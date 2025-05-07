Патриотическая акция «Вахта Памяти» состоялась в Воскресенске

В Воскресенске у мемориала умершим от ран в Воскресенских госпиталях прошла патриотическая акция «Вахта Памяти», посвященная бессмертному подвигу героев Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Почетный караул у мемориала с гордостью несли курсанты военно-патриотического клуба «ШТОРМ». Участники почтили память героев Отечества минутой молчания и возложили цветы к памятнику. В памятном митинге также приняли участие молодогвардейцы и учащиеся МОУ «СОШ № 3» и МОУ «Гимназия № 1», а также волонтеры молодежного центра «Олимпиец».

Акция «Вахта Памяти» — это живой символ уважения и безмерной благодарности поколению победителей, отстоявших мир и свободу. С каждым годом все дальше от нас героические и трагические годы Великой Отечественной войны. Наш долг — хранить память об этом подвиге, передавая ее из поколения в поколение. Только так мы сможем уберечь мир от новых трагедий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начали начислять выплаты фронтовикам в преддверии Дня Победы.

«Как мы обещали, уже начаты выплаты всем нашим фронтовикам, тыловикам, всем нашим героям, дай Бог им всем здоровья», — сказал Воробьев.