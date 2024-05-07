Пасынок главнокомандующего украинской армией Александра Сырского Иван Сырский возглавил колонну машин в автопробеге в честь Дня Победы, мероприятие проходит в Сиднее, сообщает РИА Новости .

«Из уважения к Владимиру Владимировичу (Путину — ред.) и из-за моего… прадеда, который воевал и прошел Великую Отечественную войну», — поделился Сырский.

Российский активист в Австралии Семен Бойков рассказал, что Сырский-младший, несмотря на угрозы, поступающие со стороны руководства ВСУ, украинских СМИ, продолжает 10 лет участвовать в автопробеге на День Победы.

Он добавил, что Сырский начал автопробег на джипе с российским триколором и георгиевской лентой. Также пасынок главкома ВСУ заявил о поддержке российского президента и поздравил его с предстоящей инаугурацией.