Пассажиров поездов после ЧП под Брянском попросили ложиться головой к дверям

После обрушения моста на пассажирский поезд в Брянской области для сотрудников РЖД провели обновленный инструктаж, сейчас они рекомендуют пассажирам ложиться на свои места головой к двери, а не к окну, сообщает РИА Новости .

На сегодняшний день проводники делают обход вагонов и просят пассажиров ложиться головой к дверям или к выходу из плацкарта, но не к окну.

Кроме того, проводница поезда Климов — Москва рассказала, что после ЧП для сотрудников сделали допинструктаж.

Вечером 31 мая в результате подрыва мост обрушился на пассажирский поезд Климов — Москва в Брянской области. В результате ЧП погибли семь человек, пострадали 116.