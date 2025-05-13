Партия «Единая Россия» завершила регистрацию на кадровый проект «ПолитСтарт»

Депутат Госдумы, куратор проекта в регионе Александр Толмачев отметил, что «ПолитСтарт» уже доказал свою эффективность как социальный лифт для активных граждан.

«Особенно важно, что проект дает возможность проявить себя не только будущим кандидатам, но и тем, кто хочет работать в политических штабах. Мы видим, как с каждым годом растет количество мотивированных участников, готовых вносить реальный вклад в развитие своих территорий. Всего в проекте зарегистрировалось 593 человека, среди них — участники СВО, директора предприятий региона, волонтеры, заинтересованные в политическом росте жители Подмосковья», — сказал Толмачев.

Проект сочетает образовательные модули с практической работой. Участники получают знания от ведущих экспертов и наставников, среди которых — действующие депутаты различных уровней, секретари местных отделений. Особое внимание уделяется поддержке участников СВО и молодых политиков.

«В предварительном голосовании «Единой России», которое традиционно предшествует старту избирательной кампании, свои силы в политике пробуют представители всех возрастов, разных профессий. Особую ценность для партии представляют ветераны специальной военной операции, поскольку они изнутри знают о проблемах и заботах, с которыми сталкиваются военные, вернувшиеся со службы, соответственно опираясь на их видение будет проще решать каждую задачу. В каждом округе, где проходит процедура предварительного отбора, таких людей минимум два, в рамках «ПолитСтарта» они получают адресное сопровождение на всех этапах», — добавил Толмачев.

В этом году программа включает несколько интенсивных обучающих модулей, где рассмотрят ключевые аспекты избирательных кампаний — от работы с жителями до ораторского мастерства. Полученные навыки выпускники применят в ходе предварительного голосования «Единой России», а также избирательной кампании.

«ПолитСтарт» реализуется с 2018 года и за это время стал важным элементом кадровой политики «Единой России». Проект позволяет выявлять новых лидеров и обеспечивает системное обновление партийных рядов.

Предварительное голосование проходит в Балашихе, Подольске, Дмитрове, Лыткарино, Фрязино, Шатуре, Электростали и Молодежном, городском округе Луховицы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов предлагать изменения для улучшения жизни в регионе.

«То, что я пытался донести, главы также принимают на себя. Каждое (утро — ред.) правительство начинает с разбора трансформаций в каждом отраслевом блоке. Очень хочется, чтобы главы также инициативно предлагали свои рациональные предложения, говорили о том, что мы на своем уровне должны изменить, чтобы процессы, которые происходят на земле — а все самое насущное происходит именно на земле, — мы могли эффективно администрировать», — сказал Воробьев.