Парк по мотивам вселенной Гарри Поттера появится в Егорьевске

Уникальный парк по мотивам вселенной Гарри Поттера может появиться в Егорьевске. Его планируют обустроить на территории Технического сада напротив школы № 2 и Егорьевского филиала МГТУ «Станкин», который за уникальную архитектуру в муниципалитете называют местным Хогвартсом, сообщает пресс-служба администрации округа.

Новаторскую концепцию предложила архитектор Мария Желтикова и вынесла ее на соучаствующее проектирование для обсуждения с жителями города. На входе в сквер гостей встретит станция «Хогсмид». На опушке расположится зона для воркаута. Также планируется установить беседку «Хижина лесничего» и композицию «Гремучая ива». Рощу тоже приведут в порядок, уберут лишнее и посадят липы, яблони, клены, ивы, смородину и кизильник. В свободной зоне сделают универсальную спортивную площадку для игры в волейбол и баскетбол. Появятся дорожки для прогулок, зоны отдыха, детская площадка, площадка для настольного тенниса.

В рамках соучаствующего проектирования жители округа предложили добавить в проект сцену, на которой актив Станкина смог бы проводить университетские и городские мероприятия.

«В целом я считаю, что проект принят, и можно направлять его на архитектурный совет и по этапам выходить на экспертизу с последующей реализацией», — отметил начальник отдела благоустройства управления по строительству и дорожному хозяйству администрации городского округа Егорьевск Никита Рыков.

В 2023 году на территории Технического сада очистили водоем. Благоустройство общественной зоны станет следующим этапом ее обновления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.