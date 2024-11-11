Пара Добронравова и Пахмутовой: в чем секрет семейного счастья

Великий композитор Александра Пахмутова 9 ноября отметила свой 95-летний юбилей. Однако на ее празднике в Большом театре не присутствовал самый главный человек в ее жизни — супруг, постоянный соавтор и поэт-песенник Николай Добронравов. Их союз обладал необыкновенной силой. Хотя внимание часто больше фокусировалось на Пахмутовой, ее жизнь с Добронравовым, охватывающая целых 67 лет с 1956 по 2023 год, всегда подразумевала, что муж был всегда рядом, сообщает «Царьград» .

Это лишь одно из проявлений того, почему Пахмутова и Добронравов справедливо считались практически идеальной парой. Действительно, в богемном «мире искусства», и тем более в современном шоу-бизнесе, такие связи — это редкость.

Поэтому отсутствие детей не нарушило образ идеальной семьи: как не раз подчеркивали Александра Николаевна и Николай Николаевич, для них песни стали теми самыми «цветами жизни». Каждая композиция — это живое существо, обладающее своим уникальным характером и судьбой, словно ребенок.

Фактически, именно благодаря песне, они встретились в 1956 году, когда работали на 9-й студии детского вещания Всесоюзного радио.

«Вот так-то — весной познакомились, а осенью поженились», — описала встречу Пахмутова.

Уникальная простота и естественность — это, безусловно, главные черты как творческой деятельности, так и семейной жизни Добронравова и Пахмутовой.

Словно опровергая общепринятое мнение о том, что пары, состоящие из творческих личностей, часто становятся ареной для постоянной борьбы, где сталкиваются амбиции успешных и неуспешных, этот выдающийся тандем композитора и поэта проявлял взаимное стремление оставаться в тени, отдавая приоритет своим партнерам.

Что касается конкретных секретов семейного счастья, то Александра Николаевна и Николай Николаевич в этом вопросе придерживались принципов удивительной простоты.

«Мы не принципиальничаем по мелочам», — отмечала Пахмутова.

«Любить — это не смотреть друг на друга, а смотреть в одном направлении», — цитировал Сент-Экзюпери Добронравов.