Паломникам к мощам Спиридона в Москве раздают необычные конвертики

Паломникам, которые приходят поклониться мощам святителя Спиридона Тримифунтского в храме Христа Спасителя, раздают небольшие конвертики с частицами его облачения. Эта традиция называется филахто, однако значение слова и самого обычая знают не все, сообщает Информационная служба Московской (городской) епархии Русской Православной Церкви.

О традиции рассказал руководитель движения «Патриаршие добровольцы» иеродиакон Герасим (Куксов).

Филахто — слово греческого происхождения, которое означает святыню или благословение от святого. Для конвертиков используют небольшие частицы ткани, взятой из облачения, находящегося в раке святителя Спиридона. Добровольцы разделяют ткань на маленькие фрагменты и помещают их в отдельные конверты, которые затем передают паломникам.

По словам иеродиакона, такая традиция существует на греческом острове Корфу, где находятся мощи святителя Спиридона. Во время принесения десницы святого в Москву обычай впервые появился и в российской столице благодаря «Патриаршим добровольцам».

К настоящему моменту паломникам в храме Христа Спасителя уже передали около 100 тысяч таких конвертиков. Как объясняет отец Герасим, филахто для верующих становится материальной памятью о поклонении святителю. Паломники могут забрать частицу его облачения с собой домой.

При этом путь к святителю, по словам иеродиакона, начинается задолго до того, как человек подходит к раке с мощами. Он считает, что даже время, проведенное в очереди, является частью этого пути.

«Наш путь в очереди — это путь и труд к святителю Спиридону. Все прошение к нему и общение с ним начинается там. Каждый метр, каждая минута — святитель Спиридон все видит, чувствует, слышит. И уверен, что не будет такого человека, который не почувствует любовь, заботу, молитвы святителя Спиридона», — заключил иеродиакон Герасим.

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