Падение рэпера Васио с крыши в Париже оказалось пиар-акцией

В Сети появилось шокирующее видео с российским рэпером Васио (настоящее имя — Николай Васильев), на котором музыкант проваливается сквозь стеклянный купол крыши парижского дома. Как выяснилось, инцидент произошел еще в марте 2024 года во время съемок клипа, однако кадры были намеренно опубликованы лишь сейчас для продвижения нового альбома артиста, сообщает Shot .

На записи видно, как Васио во время исполнения трюка наступает на стеклянный элемент крыши, которое не выдерживает его веса. В результате падения с высоты около 5 метров артист получил серьезную черепно-мозговую травму и множественные ушибы. После происшествия его госпитализировали в одну из парижских клиник.

По информации источников, близких к артисту, публикация видео была спланированной акцией — таким образом окружение музыканта надеялось привлечь внимание к его новому музыкальному релизу.

Ранее Васио уже заявлял о скором выходе нового альбома, который станет его первой крупной работой после нескольких лет творческого перерыва.