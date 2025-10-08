Падение рэпера Васио с крыши в Париже оказалось пиар-акцией
В Сети появилось шокирующее видео с российским рэпером Васио (настоящее имя — Николай Васильев), на котором музыкант проваливается сквозь стеклянный купол крыши парижского дома. Как выяснилось, инцидент произошел еще в марте 2024 года во время съемок клипа, однако кадры были намеренно опубликованы лишь сейчас для продвижения нового альбома артиста, сообщает Shot.
На записи видно, как Васио во время исполнения трюка наступает на стеклянный элемент крыши, которое не выдерживает его веса. В результате падения с высоты около 5 метров артист получил серьезную черепно-мозговую травму и множественные ушибы. После происшествия его госпитализировали в одну из парижских клиник.
По информации источников, близких к артисту, публикация видео была спланированной акцией — таким образом окружение музыканта надеялось привлечь внимание к его новому музыкальному релизу.
Ранее Васио уже заявлял о скором выходе нового альбома, который станет его первой крупной работой после нескольких лет творческого перерыва.