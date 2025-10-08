Рухнул сквозь стеклянную крышу: окровавленный рэпер Vacio попал в реанимацию в Париже

Рэпер Vacio госпитализирован после падения с высоты 3-го этажа в Париже

Скандально известный рэпер Vacio (Николай Васильев) был экстренно госпитализирован после падения с высоты трех этажей сквозь стеклянную крышу в столице Франции, сообщает Mash .

По словам знакомой музыканта, несчастный случай произошел минувшей ночью. Васильева с тяжелыми травмами доставили в реанимацию. В настоящее время он находится в критическом состоянии.

На опубликованных кадрах видно, как носилки с рэпером грузят в карету скорой помощи. У звезде «голой вечеринки» огромная гематома глаза, а лицо залито кровью.

Близкие музыканта планируют открыть сбор средств на лечение, так как у Васильева нет медицинской страховки во Франции.

Рэпер Vacio оказался в центре скандала после «голой вечеринки» блогерши Насти Ивлеевой. Васильев появился на мероприятии в одном носке на интимном месте. Он отсидел 15 суток и оштрафован на 200 тыс. рублей. После скандальной вечеринки рэпер согласился служить в армии и даже прошел курс подготовки к службе, но в последний момент сбежал из страны.

