Отправлен под домашний арест бизнесмен, зверски избивший модель из Краснодара

Московский суд отправил под домашний арест мужчину, которого обвиняют в причинении тяжких телесных повреждений девушке-модели из Краснодара. Решение принято 17 декабря, сообщает пресс-служба Судов общей юрисдикции столицы.

Дмитрия К. отправили под домашний арест на 1 месяц 24 дня. Мужчину обвиняют по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Правоохранители считают, что Дмитрий К. однажды вечером был в квартире со своей знакомой. Между ними случилась ссора. Мужчина, предположительно, атаковал девушку по голове. У нее была тяжелая черепно-мозговая травма.

9 декабря стало известно, что модель из Краснодара Анжелику ищут близкие уже две недели. В последний раз ее видели в Москве с неизвестным мужчиной. После пропажи стало известно, что личные вещи девушки на месте. Вечером в те же сутки Анжелику обнаружили в реанимации в столичной больнице.

11 декабря сообщалось, что Анжелика Т. забыла своих родителей и 16-летнего сына. Пациентку могут перевести в реабилитационный центр.

В медицинском учреждении девушка оказалась 23 ноября. У нее были тяжелый ушиб мозга, гематомы и кровоизлияние. За 18 суток врачам удалось стабилизировать состояние девушки. Долечивать ее собираются в центре реабилитации.

Анжелике провели две трепанации черепа. После них у девушки были судороги и галлюцинации.

