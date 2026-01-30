«Отличился» дизайнер: Rendez-Vous хотят проверить на пропаганду ЛГБТ*

Общественники обвинили Rendez-Vous и их дизайнера в пропаганде ЛГБТ*

Компанию Rendez-Vous просят проверить на якобы пропаганду ЛГБТ* после скандальной тусовки во французском Куршевеле. Внимание общественников привлек некий дизайнер Никита Ч., который танцевал на столе. В социальных сетях он якобы обнимается с мужчинами и состоит в чатах по поиску молодых людей на ночь, сообщает SHOT .

Активисты «Зова народа» считают, что парень публикует снимки «нетрадиционной направленности» в личных социальных сетях. Также сотрудник компании не боится прикасаться к мужчинам на общих мероприятиях, показывая это в интернете.

Общественники обратились в Генеральную прокуратуру России. Они просят проверить сеть обувных магазинов на пропаганду ЛГБТ*. Также общественники попросили оценить активность Никиты Ч. в Сети.

Компания Rendez-Vous организовала дорогой корпоратив на французском горнолыжном курорте Куршевель. На мероприятие пригласили крупных звезд и блогеров. Пресс-тур шел четыре дня в люксовом горном отеле. Вечеринка могла обойтись в 30 млн рублей. Покупатели магазина и пользователи соцсетей не оценили такое решение компании.

*Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.

